Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, parkinson hastaları ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenledi.

Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde konuşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Salih Metin, hastane bünyesinde uzun yıllardır MS, migren, inme, parkinson, demans gibi birçok spesifik alanda hizmet verildiğine dikkat çekti. 2018 yılından beri hareket bozuklukları polikliniği yapıldığını ve bu poliklinikte Parkinson hastalarının yakından takip edildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Metin, "İlaç tedavisi dışında ihtiyaç halinde ileri evre tedavileri; beyin pili, Duo, Dopa tedavisi, apo-morfin tedavisi gibi uygulamalar da hastanemiz bünyesinde yapılmaktadır" dedi.

Eğitimde ayrıca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzmanları Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Doç. Dr. Demet Yıldız, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selahattin Biçer ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy tarafından; Parkinson hastalığının klinik özellikleri, hastalıkta doğru beslenme, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile beyin pili ameliyatları hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı.