Aydın’ın Efeler ilçesindeki hastanede kalp yetmezliği gelişen 3 günlük bebeğe anjiyo işlemi yapıldı.

Nazilli ilçesinden sevkli olarak gelen 3 günlük bebeğe yapılan anjiyo işlemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan ADÜ Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Fazlı Çelik, "Kritik aort stenozu ile doğmuş bir yenidoğanın hayatının daha ilk günlerinde kalp yetmezliği gelişir. Bu, balon valvuloplasti (kapağın genişletilmesi) veya cerrahi gibi acil tedavi gerektiren bir durumdur. Balon valvuloplasti, kalp kateterizasyonu sırasında yapılır ve açık kalp ameliyatı gerektirmez. Yenidoğan döneminde tercih edilen işlem Balon valvuloplasti olmasına rağmen 3 kilogramlık bir bebekte ciddi tecrübe ve iyi bir ekip gerektirir" dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Avcil, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Fazlı Çelik’e, Anestezi Bilim Dalına, İşlem Boyunca bebeğin başından ayrılmayan Doç. Dr. Kamil Varlık Erel’e, bebeğe yenidoğan servisinde takip eden Yenidoğan Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Abdullah Barış Akcan ve Doç. Dr. Ayşe Anık’a ve ekibine gerçekleştirdikleri başarılı işlem için teşekkür etti.