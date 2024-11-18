Amasya’nın Suluova ilçesinden Samsun’a gelen 3 kişilik bir aile devlet hastanesinde yapılan katarak ameliyatı ile sağlıklarına kavuştu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Gazi Devlet Hastanesi’nde görevli Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Opr. Serdar Kuruca aynı aileden 3 kişiye katarak ameliyatı yaptı. Anne ve baba yaşa bağlı katarakt tanısı ile ameliyat edildi. Oğullarının ise doğuştan var olan katarakt rahatsızlığı, travma sonrası ilerleme gösterdiği için cerrahi müdahale gerektirdi. Opr. Dr Serdar Kuruca tarafından yönetilen ameliyatlar planlandığı şekilde başarıyla tamamlandı ve tüm aile sağlıklarına aynı gün içinde kavuştu.

Ameliyat sonrası kontrollerde, her üç hastada da iyileşme süreci normal seyretti. Ameliyat sonrası aile, "Bu kadar kısa sürede yeniden net görmek çok güzel bir duygu. Dr. Serdar Kuruca ve ekibine teşekkür ederiz" dedi.

Dr. Serdar Kuruca, "Aynı aileden anne baba ve oğullarını aynı gün peş peşe ameliyat etmek çok nadir rastladığımız bir durumdur. Aile il dışından hastanemize refere edilmiş. Yaptığımız muayenede katarakt tanısını kesinleştirdikten sonra gerekli tetkikleri yaptık. Aile beraber ameliyat olmak isteyince aynı güne randevu verildi ve ameliyatlar sırayla planlı bir yaklaşımla başarı ile bitirildi. Ailenin sağlığına kavuşmasından dolayı mutluyuz" diye konuştu.