Samsun Bafra devlet Hastanesi’nde doktora silah çeken emekli polis etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Olay hastanenin 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli polis Salim Usta (64), çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla doktor Ömer Özkan’a silah çekti. Serviste bulunan bir hasta yakını silah çeken emekli polise arkadan müdahale etti.

Müdahale sırasında silah ateş aldı. Etkisiz hale getirilen emekli polisinin silahından çıkan kurşun şans eseri kimseye rast gelmedi. Olay sonrası emekli polis gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.