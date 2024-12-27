Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in danışmanlığında doktorasını başarıyla tamamlayan ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde akademisyen olan Dr. Baglan Yermakhanov, Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı "Yetenekli Genç Bilim İnsanları Devlet Bilim Bursu" ödülünde birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Akademik ve bilimsel yetkinliğiyle öne çıkan Dr. Yermakhanov, daha önce Kazakistan Cumhuriyet Olimpiyatları birinciliğiyle başarısını taçlandırmış ve "En İyi Öğrenci" yarışmasında gösterdiği üstün performansla lisans ve yüksek lisans eğitimlerini en iyi diplomalarla tamamlamıştı. Çocukluk yıllarından itibaren eğitsel, bilimsel ve sosyal alanlarda örnek bir öğrenci profili çizen Dr. Yermakhanov, daha önce "En İyi Burs", "Cumhurbaşkanlığı Bursu" ve "Nomable Bursu" gibi prestijli ödüllerle de başarılarını perçinlemişti.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Dr. Baglan Yermakhanov’un başarısıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Dr. Baglan Yermakhanov’un böylesine önemli bir ödüle layık görülmesi, ülkemizdeki uluslararası bilim ve eğitim vizyonunun bir sonucudur. Ülkemiz, sadece yerel değil, uluslararası ölçekte de bilimsel değerler üreten ve geleceğin liderlerini yetiştiren bir eğitim kurumu olarak kendini kanıtlamıştır. Baglan hocamızın başarısı, Türk dünyasında bilimsel iş birliğimizin ne denli güçlü olduğunun da bir göstergesidir. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Baglan hocamızı yürekten kutluyorum."

Dr. Baglan Yermakhanov’un başarısı, ülkemizin uluslararası akademik ağının ve eğitim ekolünün gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Bayburt Üniversitesi, Türk dünyasının yetenekli gençlerini keşfetme, destekleme ve dünya bilim arenasına taşıma misyonuyla gelecekte de bu başarı hikayelerini çoğaltmaya devam edecek.