Mersin’de bir araya gelen doktor, eczacı, sağlık profesyoneli ve akademisyen, fenolik değeri yüksek Anadolu propolisi içeren yeni ürünler üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

Mersin’de düzenlenen bilimsel toplantı, sağlık alanında buluşmaya ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Ateş Kara moderatörlüğündeki topantıda Prof. Dr. Ergin Çiftçi ve Bee&You PhenoliX CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı sunum gerçekleştirdi. Birçok önemli ismin katıldığı bilimsel toplantıda bilim ve doğanın uyumunu gözler önüne seren bilgiler paylaşıldı. Lansmanda tanıtılan ürünler arasında yer alan saf Anadolu propolisi içeriğine sahip damlalar, boğaz spreyleri ve çocuklara özel formüller, sağlık profesyonelleri tarafından ilgiyle incelendi.

Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Ergin Çiftçi, “Çeşitli klinik çalışmalar, bu bileşiklerin bağışıklık sistemi desteğinden, enfeksiyon önleyici özelliklere kadar geniş bir yelpazede faydalar sunduğunu göstermiştir. Özellikle, propolisin antiviral ve antibakteriyel etkileri üzerine yapılan araştırmalar, propolisin soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve çeşitli kronik inflamatuar hastalıklarda destekleyici bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır. Arı ürünlerinin sağlık alanındaki potansiyelini daha iyi anlamak ve bu doğal bileşenlerden en üst düzeyde fayda sağlamak için çalışmalarımızı üniversite iş birlikleri ile titizlikle yürütüyoruz. Bu ürünler, güncel bilimsel veriler ışığında geliştirildiği gibi aynı zamanda yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Amacımız, toplum sağlığına katkıda bulunacak yenilikçi ve doğal çözümler sunmaktır” dedi.

Dr. Tanuğur Samancı ise kuruluş hikayelerini ve arılardan gelen doğal özenle geliştirilen yeni ürün serisinin içeriklerini katılımcılarla paylaşarak markanın hedeflerini ve misyonunu vurguladı.

Samancı, şunları söyledi:

“Oğlumun bağışıklık sistemi rahatsızlığı için başladığım propolis üretiminde, bugün bu noktada olmak gurur verici. Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez ’sözleşmeli arıcılık’ modeli ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek için sevgili eşim Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı ve değerli hocam Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile 2013 yılında Ar-Ge projesiyle firmamızı İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurduk. Her geçen yıl, uzman ekibimiz ile yeni ürünler geliştirmeye devam ettik. 11 yıl sonra bugün, yine bir ilki gerçekleştiriyor ve yenilikçi, doğal, patentli formüllerimizle geliştirdiğimiz yepyeni ürünlerimizi tüketiciler ile buluşturuyoruz.”

Samancı, yüksek fenolik içerikli saf Anadolu propolisin artık tüm eczane ve markanın internet sitesinde yer aldığını belirterek, “Bilim ve doğanın birlikteliği ile geliştirilen bu yeni ürünlerimizin sunduğu faydaları daha yakından görmenizi ve deneyimlerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz” dedi.