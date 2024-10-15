Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Özellikle el hijyeni çok önemlidir. Çocuklarımıza mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırmalıyız, en önemlisi doğru el yıkamayı öğretmeliyiz. El yıkama alışkanlığı biz büyüklerde de çoğu hastalığı önlemekte, mikroplardan bizleri uzak tutmaktadır. Her yaştan çocuğumuz mutlaka sıkça el yıkamalıdır” dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla kışın getirdiği çocuk hastalıklarından korunmada el yıkamanın önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

“El yıkama ve aşılama önemli”

Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler paylaşan Uzm. Dr. Çebi, "Kış tüm anne babaların çocukları için korkulu rüyadır. Okullar açıldı, birçoğumuz hastanelerin yolunu tuttu bile. Çocuklarımızı hastalıklardan korumada özellikle el hijyeni çok önemlidir. Çocuklarımıza mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırmalıyız, en önemlisi doğru el yıkamayı öğretmeliyiz. El yıkama alışkanlığı biz büyüklerde de çoğu hastalığı önlemekte ve mikroplardan bizleri uzak tutmaktadır. Okula gitsin gitmesin her yaştan çocuğumuz mutlaka sıkça el yıkamalı" diye konuştu.

"Grip aşısı hastalığı korumaya yardımcı olabilir"

Alınacak önlemlerden bahseden Uzm. Dr. Çebi, “Ben her iki çocuğu kreşe giden, tüm kışı burun akıntısı ile geçiren bir anne olarak, aşıyı öneriyorum ve her sene yaptırıyorum. Hastalık sıklığı ve geçirme şiddetini azaltıyor. Peki, aşı hangi çocuğa nasıl yapılmalı? Burada çocuğumuzun yaşı önemli, eğer 9 yaşın altında ve ilk kez aşılanacaksa 1 ay ara ile 2 doz aşı yapılmalı, aşı 3 yaş altındaki çocuklarımıza ise yarım doz olarak uygulanır” şeklinde konuştu.

"Doğal ve mevsimine göre beslenilmeli"

Çocuklarımızın düzenli, dengeli, doğal ve mevsimine göre beslenmesinin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Çebi, "Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketirsek hormonlu gıdalardan uzak durmuş oluruz. Takviye ilaca illa ki gerek yok ama bazı ilaçlar hakikaten sihirli dokunuşlar yapabilir. Doktor kontrolü ve önerisiyle alınan takviye vitaminler önerilerimiz arasındadır. Örneğin, beta glukan içeren ilaçlar soğuk algınlığına karşı direnci artırabilir ve artık her eczanede kolayca ulaşılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin destekleri ve çeşitli ilaçlardan fayda görebilirsiniz, ideali bu ilaçları 2 yaş ve üzerine kullanmaktır. Özel durumu olan, örneğin alerjik çocuklar için koruyucu ilaçlar dediğimiz birtakım ilaçlar astım ya da solunum sıkıntısı ataklarını azaltacaktır, doktorunuzun düzenlediği şekilde bunları kullanırsanız acile başvuru sayınız da azalacaktır" ifadelerini kullandı.

“Ayva yaprağı ve ıhlamur tercih edilmeli”

Uzm. Dr. Çebi, şunları söyledi: "Öksürükleri önlemek için kış boyunca ayva yaprağı ve ıhlamurları hazır tutalım, zararı yok, faydası çoktur. Karıştırıp demlersek içimi hoştur. Yine doğal öksürük şurubumuzun tarifi, bir turp tane karabiber ve bal; turpu oyup dibine tane karabiberi koyalım, içine balı döküp bir geniş kaba koyalım. Sabah kalktığımızda doğal öksürük şurubumuz hazır, çocuğunuza günde 3 - 4 tatlı kaşığı verebilirsiniz. Tabi 1 yaşın altına vermiyoruz çünkü bal ile hazırlıyoruz. Bir de burnundan akıntı eksik olmayan, gece burun tıkanıklığından uyuyamayan çocuklar için önerimiz şudur: Bir soğanı soyun, 4’e bölün, yatağın başucuna asın, bir nebze akıntıyı hafifletir. İçinize sinmeyen her durumda, uykuyu bölen öksürük, 1 haftayı geçen grip nezle halinde mutlaka doktora başvurun, ilerlemeden hastalığın tedbirini alalım. Tedbirimizi aldığımız takdirde, gelecek olan kıştan korkmamıza gerek yok. Çocuklarıma sağlıklı bir kış dönemi dilerim.”