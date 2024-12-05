Rahim ağzında yaranın (servikal erozyon), kadınların doğurganlık sürecinde karşılaşabileceği bir sağlık sorunu olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, “Bu durum gebeliği doğrudan engellememekle birlikte dolaylı yollarla doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, rahim ağzı yaralarının gebeliğe etkisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Rahim ağzındaki yaranın, gebelik şansını tamamen ortadan kaldırmasa da döllenme ve embriyonun rahme tutunma sürecini zorlaştırabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, “Sağlıklı bir rahim ağzı, spermlerin kadın genital sisteminde kolayca yol almasını sağlar. Ancak yara varsa bu süreç sekteye uğrayabilir. Ayrıca rahim ağzındaki epitel dokusunun zarar görmesi, enfeksiyon riskini artırır. Bu enfeksiyonlar, üst genital sisteme yayılarak embriyonun rahme tutunmasını engelleyebilir veya tüplerde yapışıklıklara neden olarak kısırlığa (infertilite) yol açabilir. Bu yüzden çocuk sahibi olmayı planlayan kadınların düzenli doktor kontrolleri büyük önem taşır” diye konuştu.

"Tedavide farklı yöntemler uygulanabilir"

Erken dönemde teşhis edilen rahim ağzı yaralarının medikal tedavi veya yakma (koterizasyon), dondurma (kriyoterapi) ve LEEP gibi yöntemlerle etkili bir şekilde tedavi edilebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, “Tedavi süreci, yaraların büyüklüğüne ve durumuna göre smear testi ve HPV genotipleme sonuçlarına dayanarak planlanır. Bu tedaviler, sağlıklı bir serviks dokusunun yeniden oluşmasına katkı sağlar ve gebelik şansını artırır" şeklinde konuştu.

“Tedavi edilmeyen yaralar düşük riskini artırabilir”

Tedavi edilmemiş rahim ağzı yarası olan kadınlarda gebelik sırasında bazı problemler görülebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, “Örneğin, gebelikte cinsel ilişki sonrası kanama gibi durumlar çiftlerde endişeye yol açabilir. Ayrıca, yara zemininde gelişebilecek enfeksiyonlar düşük riskini artırabilir" ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı bir gebelik için kontrol şart”

Rahim ağzında yara şüphesi olan kadınların mevcut durumu değerlendirmek ve gerekli tedaviye başlamak için bir jinekoloğa başvurmasının önemli olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, “Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri, sağlıklı bir gebelik süreci için en iyi zemini hazırlar. Düzenli doktor kontrolleri, hem cinsel sağlığınızı korumanıza hem de genel yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olur. Sağlıklı bir gebelik için ilk adımı atın ve uzman desteği almayı ihmal etmeyin” açıklamasında bulundu.