Antalya’nın Serik ilçesinde henüz 4 yaşındayken doktor tavsiyesiyle ressamlığa adım atan üniversiteli genç duvarlara yaptığı resimlerle mahalleyi açık hava sergisine çevirirken, doğadan topladığı geri dönüşüm malzemelerine çizdiği resimlerle evinin bahçesini de sanat galerisine çevirdi.

Antalya’nın Serik ilçesinde henüz 4 yaşındayken doktor tavsiyesiyle ressamlığa adım atan üniversiteli genç duvarlara yaptığı resimlerle mahalleyi açık hava sergisine çevirirken, doğadan topladığı geri dönüşüm malzemelerine çizdiği resimlerle evinin bahçesini de sanat galerisine çevirdi.

Akdeniz Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları 2. sınıf öğrencisi Şafak Çil, "Duvarları boyadığım zaman kötü görüntüler gidiyor diye halkımız pozitif karşılayıp daha fazla takdirle karşılıyorlar" dedi. Karma bir ekiple ocak ayında Polonya’da yapılacak resim yarışmasına katılacak olan Çil, "Yaptığım resimleri eleştirenler de oluyor iyi ya da kötü ama genelde beğeniyorlar. Spor salonları, evler, kafeler belli olmuyor. Bu işler zevk işi olduğu için. Hiç umulmadık yerde evinin oturma odasında ya da yatak odasında bile isteyen oldu. Görenler, böyle güzel sanat olduğu için takdir ediyorlar. Duvarları boyadığım zaman da kötü görüntüler gidiyor diye pozitif karşılayıp daha fazla takdirle karşılıyorlar. Güzel sanat eserlerimiz de var halkın talep ettiği. Dışarıya atılmış geri dönüşümleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Tekrar geri dönüşüme kazandırmak için topladığımız cam şişeleri boyayarak üzerine çini resimler ile motifler yapıp sergiliyoruz. Halkımızın talebi iyi. Beğenenler alıp evine götürüyor. 2023 Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlemiş olduğu bir sanat projesi var. Karma bir ekibimizle beraber ülkemizi Polonya’da temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen olan baba Mehmet Çil ise, oğlunun resim yapmaya ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirterek, "Oğlum 4 yaşındayken doktora götürdüm. Doktor bizimle konuşurken oğluma bir kağıt verdi resim yapması için. Konuşmamız bitmeden oğlum hemen resmi çizip getirdi. Tekrar bir daha kağıt verdi, onu da bitirdi geldi. Konuşmamız yarıda kaldı yani. Daha küçükken içinde resme ilgisi vardı zaten. Okula da başlayınca açığa çıktı" diye konuştu.