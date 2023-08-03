Sivas’ta akciğer kanseri teşhisi konulan bir hasta doktor tavsiyesi üzerine hastalığı yenmek için antika biriktirmeye başladı, antika merakıyla kanseri yenerken evini de adeta müzeye dönüştürdü.

Sivas merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi Köyünde yaşayan Hasan Yıldırım 5 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konulu. Tedavisi esnasında doktor tarafından moralini yüksek tutması halinde hastalığı yenebileceğini söyledi. Bunun üzerine Yıldırım kendisini antika biriktirmeye adadı. Çevre köylerden getirdiği tarihi tarım aletleri, yöresel kıyafeteler, biblolar, mutfak malzemeleri olmak üzere 5 yılda yaklaşık 200 antika ürün topladı. Günün tamamını antikalarla geçiren Yıldırım kanseri yenerken evini de adeta müzeye dönüştürdü.

“Antika biriktirerek böyle bir müze yaptım”

Gazi Köyünde yaşayan Hasan Yıldırım, hastalığını unutmak için antika biriktirdiğini belirterek, “Önceden kullanılan eşyalar bunlar antika olarak kabul ediliyor ve bende müze olarak koydum buraya. Buraya gelenlere eşyaların zamanında nasıl kullanıldığını soruyor ve bende onlara anlatıyorum. Burayı ziyaret edenlerin hoşlarına gidiyor. Her birini bir yerden getirdim bunların. Ben tarihi bahçemde yaşatıyorum. Bana akciğer kanseri teşhisi konuldu ve doktor bana moralini yüksek tutarsam hastalığı yenebileceğimi söyledi. Bende antika biriktirerek böyle bir müze yaptım. Ben bu antika eşyalarla akşama kadar vakit geçiriyorum. Bana bu bölgede antikacı derler, herkes elindeki eski eşyaları bana getirir. Bu bölgede benden başka antika biriktiren yok. Değerli eşyaları evin içerisine korum ahşap ve büyük olanları da bahçeye koyarım. Ben sabah akşam buradayım” dedi.