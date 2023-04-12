Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, doktor olmayı hedefleyen ve hedefini gerçekleştirmek için Şehitkamil Belediyesine bağlı gençlik kütüphanesinde çalışmalarını sürdüren Hatice Özoğlu’nu evinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, “Amacımız, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yavrularımızın hayatında artı bir değer oluşturmaktır” dedi.

Ramazan Ayı dolayısıyla ziyaretlerini aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5 hanenin misafiri oldu. İlk ziyaretini, Seyrantepe Mahallesi’nde ikamet eden ve 7 yıldır Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan gençlik kütüphanesinden yararlanan Hatice Özoğlu’nun babası Ali İhsan Özoğlu’nun evine yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu hem öğrenciyi hem de ebeveynlerini tebrik etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na doktor olmayı hedeflediğini aktaran Hatice, kendisine sağlanan imkanlar dolayısıyla Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra 54 yaşında 2 yetim torunuyla birlikte yaşayan Nurşen Bilik’i, 69 yaşındaki Hatice Taparlı ile eşini, 3 yetim çocuk annesi Hatice Bağcı ile 2 yetim çocuk annesi Neslihan Gezer’i evlerinde ziyaret etti.

"Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ramazan Ayı münasebetiyle mümkün olduğu kadar ev ziyaretlerimizi sürdürerek, ailelerimizle bir arada olmaya çalışıyoruz. Tabii, burada Hatice’nin bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Kütüphanemizin en devamlı öğrencilerinden biridir. Onun bu şekilde devam etmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Amacımız, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yavrularımızın hayatında artı bir değer oluşturmaktır. Yavrularımız, hocalarımızın vermiş olduğu emekler sayesinde sistemli ders çalışmayı öğrenmiş. Hatice, hedefini de şimdiden 11. sınıfta koymuş. İnşallah, tıp fakültesine girip, doktor olacak. Bizim de gayemiz; yavrularımızın vatana ve millete hayırlı evlat olmaları, her şeyin ötesinde iyi insan olmaları, ondan sonra da iyi bir meslek sahibi olarak insanlara ve topluma hizmet etmelerini sağlamaktır. Ben, anne ve babasını buradan yürekten kutluyorum. Pırlanta gibi iki evlat yetiştirmişler. Bizler de yavrularımızın hayatına katkı koymak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Kendimi çok değerli hissettim"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Özoğlu, “Ben 2017 yılından beri Şehitkamil Belediyemizin Seyrantepe Gençlik Kütüphanesine aralıksız bir şekilde gidiyorum. Orada çeşitli söyleyişlerimiz, kitap tahlillerimiz oluyor. Oraya gitmekten çok memnunum. Oradaki hocalarımızdan, orada edindiğimiz ortamdan da çok memnunum. İnşallah en büyük hedefim tıp okuyup doktor olmak. İnşallah bu hedefime de çok çalışarak ulaşacağıma inanıyorum. Bu konuda gençlik kütüphanemizdeki hocalarımız da benim için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bugünkü Başkanımızın bizi ziyaretlerinden dolayı de çok mutlu oldum. Bu konuda kendimi çok değerli hissettim. Başkanımıza, bizi ziyaret etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kütüphane tavsiyesi

Hatice’nin babası Ali İhsan Özoğlu ise kızına ders çalışmayı öğreten belediye gençlik kütüphanesi olduğunu ifade ederek, "Şehitkamil Belediyemize ait gençlik kütüphanesinde kızım 6 yıldır eğitim görüyor. Kızımın eğitiminde emek veren belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Kızıma; kitap sevmeyi, ders çalışmayı öğreten belediyemizin gençlik kütüphanesi oldu. Herkese gençlik kütüphanesini tavsiye ediyorum. Bugün de hem Ramazan Ayı nedeniyle hem de kızımı tebrik etmek amacıyla evimizi ziyaret eden Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Başkanımızın bugünkü ziyareti, bizi ziyadesiyle gururlandı, evimizi şereflendirdi. Allah, kendisinden ve ekibinden razı olsun. Başkanımızın bu tür aktivitelerini zaten görüyorduk, duyuyorduk. Bugün de bizim evimizde olması, bizi inanın çok mutlu etti. Bizlere vermiş oldukları her türlü emeğinden dolayı Başkanımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.