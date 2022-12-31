AK Parti Antalya milletvekili ve göz doktoru Tuba Vural Çokal, kendisine ulaşan kadınların gözlerinden rahatsız olduğunu, işlerinin yoğunluğu ve ilçe merkezinin uzak olması sebebiyle hastaneye gidemediğini söylemeleri üzerine köye gelip muayene edeceği sözünü yerine getirdi.

AK Parti Antalya milletvekili ve göz doktoru Tuba Vural Çokal, kendisine ulaşan kadınların gözlerinden rahatsız olduğunu, işlerinin yoğunluğu ve ilçe merkezinin uzak olması sebebiyle hastaneye gidemediğini söylemeleri üzerine köye gelip muayene edeceği sözünü yerine getirdi.

AK Parti Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal, TBMM’nin tatilde olduğu dönemde vatandaşları ziyaretlerini sürdürdü. Milletvekili Çokal, TBMM’de ki bütçe görüşmeleri öncesinde kendisine ulaşan Beğdiğin Mahallesi’nden kadının gözlerinden rahatsız olduğunu, işlerinin yoğunluğu ve ilçe merkezinin uzak olması sebebiyle hastaneye gidemediğini söylemesi üzerine göz muayenesini gelerek kendisinin yapacağına söz verdi.

TBMM’nin tatile girmesinin ardından, gerekli ekipmanları da yanına alan milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Manavgat İlçe Teşkilatı’nın yaptığı organizasyonla Toros Dağları’nda bulunan Beğdiğin Mahallesi’nin ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden milletvekili Çokal, başta öğrenciler olmak üzere köyde yaşayan bütün vatandaşların göz muayenesini gerçekleştirdi. Çokal, bazı kişilerinin görme yetilerinin zayıfladığını bazılarında görme kayıpları olduğu için daha detaylı tedavilerinin yapılması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirdi.

Amacımız insana hizmet

Milletvekili Çokal, “AK Parti olarak, insana olan hizmeti en üstte tutuyoruz. Bizim insanlarımız her şeyi en iyisine layık. Devletimiz bu konuda bütün imkanlarını sonuna kadar kullanıyor. Bizlerde milletvekilleri olarak sürekli vatandaşlarımızla birlikteyiz. Onların dertlerini dinliyor, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.