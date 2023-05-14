Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) Genel Kurulu’nda Doç. Dr. Fatih Karaaslan Sağlık Komitesi Üyeliğine seçildi.

Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde yapılan kongrede Türkiye’yi, Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto temsil etti. Kongreye Snowboard ve Serbest Kayak Komite Üyesi Memet Güney, Sağlık Komite Üyesi Doç. Dr. Fatih Karaaslan, Alp Disiplini Komite Üyesi Akif Cam ve Kayaklı Koşu Geliştirme Komitesi Başkanı Özkan Koyuncu da katıldı. FIS Başkanı Johan Eliasch ile oldukça samimi bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Oto, ortak yapılması planlanan organizasyonlar ile Türk kayağı ve altyapı projeleri konularında bilgi verdi.

Sağlık Komitesi Üyeliğine seçilen Doç. Dr. Fatih Karaaslan, “Ülkemiz diğer branşlarda olduğu gibi kayak ve snowboard alanında da uluslararası başarılar için çalışma temposunu artırmıştır. Sağlık komitesi olarak sporcu sağlığı, sakatlanma önleyici programlar üzerinde hem uluslararası hem de ulusal çapta çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz” diye konuştu.