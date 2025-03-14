Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık yatırımlarına dikkat çekerek, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı ve emeklerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlık çalışanlarının fedakârca görevlerini yerine getirirken, sağlık alanında yapılan yatırımların, şehri geleceğe taşıyan önemli adımlar olduğuna vurgu yaptı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri, sağlık altyapısı ve sağlık turizmi açısından önemli bir konumda. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile şehrimizin sağlık alanındaki gelişimini hızlandırarak, hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kayseri’nin tarihi dokusuyla sağlık alanındaki önemli projelere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Dünyada ilk Tıp Fakültesi konumunda olan ve şu an Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren şifahaneye sahip bir kadim şehirde, sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık sektörüne yaptığımız yatırımlar, şehrimizin sağlık turizmi potansiyelini arttırarak, Kayseri’yi bu alanda da önemli bir merkez haline getirecek" diye konuştu.

"Kayseri’nin Sağlık Altyapısını Güçlendiriyoruz"

Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yeni Acil Binası çevre düzenlemeleri ve yol bağlantıları, Gevher Nesibe Hastanesi poliklinik yenilemeleri, Tıbbi Simülasyon Merkezi desteği gibi sağlık altyapı projelerine de değindi. Ayrıca, Kayseri’de yapılan sağlık yatırımlarıyla birlikte şehrin spor ve sağlıklı yaşam altyapısının da güçlendirildiğini belirten Doktor Başkan Büyükkılıç, "Sağlık alanındaki projelerimizle Kayseri’yi daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir şehir yapıyoruz. Naciye-Ramazan Büyükkılıç Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki Sağlıklı Yaşam Merkezi, çeşitli hastane ve sağlık merkezlerindeki yenileme çalışmaları gibi projelerimizle Kayseri’nin sağlık altyapısını güçlendiriyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Kayseri’deki sağlık için spor altyapı yatırımlarını, sosyal hizmetlerini, aile sağlığı merkezleri, gezici ağız ve diş sağlığı klinikleri ve glütensiz kafe gibi projeleri de hatırlatarak, Kayseri’nin sağlıklı yaşam konusunda örnek bir şehir olmaya devam edeceğini vurguladı.

Sağlık Alanında Etkinlikler Devam Edecek

KAYMEK ile sağlık bilgilendirme seminerleri ve sağlık sektöründe istihdama katkı sağlayan kurslarla vatandaşlara eğitim verildiğini, Spor A.Ş. ve Kayseri Tabip Odası iş birliğinde düzenlenen ‘2’nci Doktorlar Bisiklet Turu’ etkinliğinde sağlık çalışanlarını bir araya getirdiklerini de hatırlatan Büyükkılıç, sağlık alanında etkinliklerin de devam edeceğini belirtti.

Sağlık çalışanları hakları ile emeklerinin ödenmez nitelikte önemli olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Onlar, hayatlarını insan sağlığına adamış, özveriyle çalışan kahramanlarımızdır. Bu vesileyle değerli eşim ve oğlum başta olmak üzere gece gündüz demeden, fedakârlıkla hayat kurtarmaya çalışan kıymetli doktor meslektaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadesinde bulunarak mesajını sonlandırdı.