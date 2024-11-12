2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yeni başlayan öğrencilere Önlük Giydirme Töreni düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ERÜ Tıp Fakültesi birinci dönem öğrencilerine Beyaz Önlük Giydirme Töreni’ne Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, rektör yardımcıları, dekanlar, başhekimler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sevgili öğrencilerimiz zenginlikler şehri Kayseri’mize hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yeni gelen öğrencilere seslenerek, “Kayseri’miz bir başka güzel, yerli ve milli düşüncenin şehridir. Sizler, ilk 20 bine giren öğrencilerimizsiniz, göz bebeğimizsiniz, güvendiğimiz, geleceğimiz olan canlarımızsınız. Sizlerin eğitimli, donanımlı olması bizleri gururlandırır. O aradığınızı bulduğunuza inandığım Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni okuyorsunuz, ne mutlu sizlere, sizleri kutluyorum” diye konuştu. Sahiplenme vurgusu yapan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Aidiyet duygusu dediğimiz duygu çok önemlidir. Kişiliğinizi, ailenizi, çevrenizi, şehrinizi, ülkenizi, mesleğinizi sahiplenerek işe başlayacaksınız. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum, Türkiye’miz bir başka, şehrimiz bir başka güzel. Bu güzel şehirde sizlere layık olma adına Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve metropol ilçe belediyeleri olarak bu şehri en iyi şekliyle sunmaya özen gösteriyoruz. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntısını yaşatmayan Kayseri’desiniz.”

Başkan Büyükkılıç, gençlere Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü imkânlarından rahatlıkla faydalanacaklarını hatırlatarak, “15 kütüphanemizin olduğunu, sportif, kültürel, yeme-içme alanlarında sizlere özel indirimlerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çamaşırlarınızı bile yıkıyoruz, sevgili gençler sizleri çok seviyoruz, sizlere hizmetkâr olmayı ibadet biliyoruz. Eğitim yardımı veriyoruz, ulaşım desteği veriyoruz, her gün sıcak çorba ikram ediyoruz, 4 üniversitemizde de bunu sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin huzur şehri ve güvenli bir liman olduğunu belirten Büyükkılıç, gençlerin turizm alanında, kültürel alanda açık hava müzesi niteliğindeki Kayseri’de gastronominin zenginlikleri ile buluşacaklarını kaydetti. Gençlerin sosyal ve kültürel yönde kendilerini geliştirmesi tavsiyesinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Belediyemiz bünyesindeki KAYMEK’ten çok yararlanın. 111 alanda kurs veriyoruz, herhangi bir ücret söz konusu değil, 11 yabancı dilde kurs veriyoruz. Amacımız sizlerin eğitimli, donanımlı ve öz güven içerisinde olmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak sadece sağlık alanında hizmet vermeye değil araştırma, geliştirme süreçlerinde ve öğrencilerin yetişmesinde değerli eğitim öğretim süreçleri sunmaya gayret ettiklerini vurgulayarak akademisyenlere teşekkür etti. Erciyes Üniversitesi’nin yapmış olduğu faaliyetlerin sadece Kayseri ölçeğinde değil Türkiye ve dünya genelinde katkılar ortaya koyduğuna işaret eden Prof. Dr. Altun, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız bu süreçlerde kendisi de bir tıp doktoru olmasının da ayrı bir pozitif yönü var. Bundan dolayı ki enerjisine yetişemediğimiz Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a da huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da yaptığı konuşmada “Sevgili öğrencilerimiz, bugün önlüklerinizi giyerek, yeni bir hayata başlayacaksınız. Bu önlük, dürüstlüğün ahlaklı olmanın, insanlar arasında ayrım yapmadan tüm yaratılanlara hizmet aşkının bir sembolüdür” şeklinde konuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ise tıp eğitimine başlayan öğrenci ve aileleri tebrik etti.

Tören, dönem 1 öğrencilerine önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.