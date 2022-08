Van’da tıp fakültesinden mezun olan 24 yaşındaki Muhammed Sıddık Dicle, yaz tatilini bisikletiyle Karadeniz turuna çıkarak değerlendirdi. Gittiği her şehrin doğal güzelliklerini ve tarihini gezen Dicle, barınma ihtiyacını ise bir süre önce hayata geçirilen Seyahatsever uygulamasıyla KYK yurtlarında karşılıyor.

Tıp Fakültesi’nden mezun olan 24 yaşındaki Muhammed Sıddık Dilce, Eylül ayında başlayacağı doktorluk mesleği öncesinde yaz tatilini değerlendirmek istedi. Dicle, farklı bir tatil planlayarak hazırladığı bisikletiyle yola çıktı. Önce Kars’a ardından da Gürcistan’a yolculuk yapan Muhammed Sıddık Dicle, yolculuğu boyunca kamp yapıp çadır kurdu.

Yolda karşılaştığı bir başka bisikletlinin Seyahatsever uygulamasından haberdar olunca Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile irtibata geçen Sıddık Dicle, Gürcistan dönüşünde barınma ihtiyacını yurtlarda karşıladı. Bu sayede gezilerinde büyük bir kolaylık sağlandığını ifade etti.

"Seyahatsever uygulaması gençler için büyük bir avantaj"

İki bin 300 kilometrelik yolculuğu boyunca bir çok kentin tarihi ve turistik yerlerini gördüğünü, insanların ilgisiyle karşılaştığını belirten Dicle, yolculuklarda en önemli sorunun barınma ihtiyacı olduğunu hatırlatarak "Seyahatsever" uygulamasıyla bunun da aşıldığının altını çizdi. Yurtlardan ücretsiz konaklamanın gençler için büyük bir avantaj olduğunu belirten Dicle, müzelere de ücretsiz giriş yapıldığını ifade ederek şöyle dedi:

"Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bu yıl mezun oldum. Mezun olduktan sonra yaz tatilini değerlendirmek amaçlı 12 Temmuz’da bisikletimle yolculuğa çıktım. Van’dan Kars’a, oradan Gürcistan’a gittim. Karadeniz sahil hattı boyunca geldim. Şu an Zonguldak’tayım. Van’dan çıkarken kamp yapma niyetiyle çıkmıştım. Bir kaç gün kamp yaptıktan birkaç gün sonra kapalı alanda barınma ihtiyacım doğdu. O ara karşıma çıkan bir arkadaş bisikletiyle dolaşıyordu. KYK’larda kalacak şekilde yola çıkmış. KYK’larda kalmaya başladım. Hem ücretsiz oluşu hem de her şehirde olması büyük bir avantaj oldu bizim için. Kampta kalacağız diye çıktık fakat KYK’larda barınma, elektrik, duş ihtiyacı bunları karşılıyoruz. Ücretsiz olması da daha fazla yeri gezmemizi daha fazla yol gitmemizi sağlıyor. Masrafı otomatik olarak kalkıyor. Her şehir merkezinde KYK’lar var. Bu da büyük bir kolaylık. Her yerde kalabiliyoruz. Gençler için çok güzel bir şey. Gezmek isteyen gençler çok rahat gezebilirler. Sadece yol parası ve yemek masrafları oluyor. Barınmaya masraf harcamıyorlar. Müze girişlerinin ücretsiz olması da büyük bir avantaj. Sosyal medyada da bir kaç defa paylaştım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir çok yerdeki yurtlarımız da hem yeni yapıldığı için hem de iyi yapıldığı için güzel, rahat, temiz ve ferah. Bir çok olayla karşılaştık. Güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Bizi çevirip çay ikram edenler de oluyor. İhtiyacımı soranlar oluyor. Bölge bölge insanların karşılaması, şivesi birçok şeyi değişiyor. Hepsi ayrı ayrı güzellik katıyor. İnsanlarla daha içli dışlı olunuyor. Rotam İstanbul’da sonlanacak. İstanbul’dan sonra dönüş yoluna geçeceğim. Zaten Eylül ayında da mesleğe başlıyorum."