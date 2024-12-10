Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle uygulanacak olan ’Kahverengi Kokarca ile Mücadele Projensi’nin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 9 milyon 100 bin TL olarak belirlenen projenin, bütçenin yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden, geri kalan yüzde 50’si ise DOKAP tarafından karşılanacağı belirtildi.

Giresun Valiliği’nin koordinasyonunda, DOKAP ve Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan ’Kahverengi Kokarca ile Mücadele Protokolü’ imza töreni, Giresun Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında, yapılan imza töreni DOKAP Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın imzalarıyla gerçekleştirildi.

Üreticilere feromon, tuzak ve ilaç desteği

Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele amacıyla feromon, tuzak ve ilaç alımları yapılacak ve bu malzemeler üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Proje; çiftçilerin geçim kaynaklarını güvence altına almayı, özellikle fındık üretimindeki zararları azaltmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde çiftçilere eğitim verilerek, zararlıyla etkin mücadele yöntemleri öğretilecek. Feromon tuzakları, zararlının yoğun olarak görüldüğü bölgelere yerleştirilecek ve bu tuzaklara yakalanan kokarcalar imha edilecek. Ayrıca ev ve depo gibi kışlama alanlarında bulunan kokarcaların ruhsatlı ilaçlarla yok edilmesi sağlanacak.

"Üreticinin alın terini koruyacağız"

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, proje sayesinde hem tarımsal üretimdeki kayıpların önüne geçileceğini hem de çiftçilerin ekonomik zararlarının azaltılacağını belirtti.

Vali Serdengeçti, bu girişimin Giresun ve çevresindeki tarımsal alanlarda sürdürülebilir bir üretim için büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Üretimi, alın terini koruyacağız. Kahverengi Kokarca ile Etkin Mücadele Projemizin protokol imza merasimini Valiliğimizde gerçekleştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı ve DOKAP finansmanı ile 9 milyon 100 bin TL tutarında feromon tuzak ve ilaçlar, çiftçilerimize verilecek eğitimlerle ücretsiz olarak dağıtılacak” dedi.