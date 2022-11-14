Trabzon’un merkez ilçesi olan Ortahisar’ın Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’i makamında ziyaret etti. Ortahisar Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi’yle ilgili DOKAP Başkanı Gültekin ile istişarelerde bulunan Başkan Genç, projenin şehrin turizm potansiyelini artıracağını dile getirdi.

Trabzon’un merkez ilçesi olan Ortahisar’ın Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’i makamında ziyaret etti. Ortahisar Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi’yle ilgili DOKAP Başkanı Gültekin ile istişarelerde bulunan Başkan Genç, projenin şehrin turizm potansiyelini artıracağını dile getirdi.

DOKAP ile Ortahisar Belediyesi’nin yaptığı protokol kapsamında Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi’ne 10 milyon TL tutarında finansman desteği verileceğini açıklayan Başkan Genç, “DOKAP ilçemizde hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerde her zaman en büyük destek noktalarımızdan bir tanesi oluyor. Özellikle turizm amaçlı projelerimizde DOKAP’ın desteklerini oldukça önemsiyoruz. Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi’ni sayın başkanımıza ilettiğimizde çok yakın ilgi ve alâka gösterdiler. Finansman konusunda da yardımcı olacaklarını dile getirdiler. Bu kapsamda protokol imzaladık. DOKAP ilk etapta 5 milyon TL ikinci etapta da 5 milyon TL olmak üzere toplamda 10 milyon TL tutarında finansman desteğinde bulunacak. Bu desteklerle birlikte şehrimizin en güzel mekânlarından olan Boztepemizin değerine değer katmış olacağız. Gerçekten de projemiz gündeme geldiği ilk andan itibaren kent paydaşlarımız tarafından oldukça sahiplenildi ve desteklendi. Projemizin yapılmasıyla birlikte Trabzonumuz yeni bir turizm destinasyon alanı kazanacak. Ve şehrimiz için de katma değer üretecek simgesel nitelikteki bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. İnşallah yıl sonuna kadar projemizi bütün üniteleriyle birlikte bitirerek hizmete açacağız. Şehrimiz için yeni bir vizyon projeyi de hayata geçiriyor olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğumu bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi’nin Trabzon’un cazibesini daha artıracağını kaydeden DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise “Şehrimizde bu nitelikteki projelerin hayata geçirilmesi çok önemli. Her yıl turizm potansiyelinin arttığı Trabzon’da bu tarz projeler yeni cazibe noktaları oluşturur. Bu da turizm potansiyeline olumlu olarak yansır. Son derece gerekli ve çok yerinde bir proje. Boztepe daha güzel ve daha mamur bir hale gelecek. Bitmesini sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyoruz.” şeklinde konuştu.