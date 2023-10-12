Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan: Arı ürünleri üretim projesi 2.861.000.00 TL, Yöresel Tıbbi Aromatik Bitkiler kurutma ünitesi projesi 498.060.30 TL, bütçeler ile onaylandı. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen arasında protokoller imzalanarak, uygulama aşamasına geçildi.