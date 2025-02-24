Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen ’Doha Batabit Show Motosiklet Festivali’ne Türkiye’den 26 kişilik ekip katıldı. Doha sokaklarında Türk bayrağı dalgalandı.

20 ile 23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ’Doha Batabit Show Motosiklet Festivali’ne onlarca farklı ülkeden yüzlerce motosiklet sürücüsü katıldı. Son teknoloji motosikletlerin sahne aldığı festivalde gözler bayram yaptı. Birbirinden ilginç motosikletlerin yer aldığı festivale Türkiye’den 26 kişilik bir ekip de katıldı. Ekip, festivalde Türk bayrağını dalgalandırdı.