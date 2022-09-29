Malatya’da yaklaşan kış öncesi tarihi bakırcılar çarşısında tamiratı yapılan yüzlerce ikinci el soba, kışın uzun ve soğuk geçtiği doğu illerine gönderiliyor. Yeni soba fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşların ikinci el sobalara yöneldiğini belirten ustalar, ikinci el soba satışlarının artarak devam ettiğini söyledi.

Malatya’da yaklaşan kış öncesi tarihi bakırcılar çarşısında tamiratı yapılan yüzlerce ikinci el soba, kışın uzun ve soğuk geçtiği doğu illerine gönderiliyor. Yeni soba fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşların ikinci el sobalara yöneldiğini belirten ustalar, ikinci el soba satışlarının artarak devam ettiğini söyledi.

Malatya’nın tarihi mekanlarından Bakırcılar Çarşısı’nda yaklaşan kış mevsimi nedeniyle hareketli günler yaşanırken, ikinci el sobalara olan ilgi ise esnafın yüzünü güldürüyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ağrı, Bingöl ve Van başta olmak üzere birçok kente ikinci el soba satışı yapan ustalar; yeni bir sobanın üç ila beş bin TL, ikinci el bir sobanın ise bin ila bin beş yüz TL dolayında satışa sunulduğunu ifade ediyor.

Tarihi çarşıda babasından öğrendiği sobacılık mesleğini 50 yıldır sürdüren Nihat Ersoy, tamir işlerinde yoğunluk yaşadıklarını kaydederek, ”Baba mesleği olan sobacılığı 1970 yılından bu yana devam ettiriyoruz. İkinci el sobaların tamiratını hem yapıyor hem satıyoruz. İkinci el soba fiyatları geçen yıla göre yüksek olmasına rağmen talepler güzel. Yeni bir soba fiyatı üç ila beş bin TL dolayında, ikinci el bir soba fiyatı ise bin ila bin beş yüz TL aralığında değişiyor. Fiyatları uygun olan ikinci el sobalara özellikle çevre iller talebin fazla olduğunu ifade eden Ersoy, ”Aynı zamanda 20 yıldır doğu illerine de soba gönderiyoruz. Vatandaşların eskittikten sonra bizlere sattığı sobaları tamir ederek Van, Muş, Hakkari ve Ağrı’ya kadar gönderiyoruz. Çok yakın zamanda Bingöl’e 100 adet ikinci el soba gönderdik” ifadelerini kullandı.

Çarşı esnafından Aydın Emlek de ikinci el soba satışlarının, yeni soba satışlarından fazla olduğunu aktararak, "Yaklaşık 30 yıldır sobacılık yapıyorum. Yaklaşan kışla birlikte soba satışlarında bir hareketlilik var ama tercihler daha çok ikinci el sobalara yönelik. Yeni soba fiyatlarını soran vatandaşlar ikinci el sobalara yöneliyor. İlerleyen günlerde yeni sobalarda talebin artmasını bekliyoruz” diye konuştu.