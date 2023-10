Tepebaşı Belediyesi ve kardeş şehir Berlin Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Doğu’ya Kervan’ isimli karma sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehirleriyle, proje paylaşımları, fikir alışverişleri devam ederken, kültür ve sanat alanında da çalışmalar yapılmaya devam ediyor. 2017 yılından itibaren Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri olan Berlin Treptow-Köpecik Belediyesi ile sosyal, sanatsal ve kültürel anlamda yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İkinci adımı Eskişehir’de açılan ‘Doğu’ya Kervan’ isimli karma sergide 8’i Alman, 9’u Türk olmak üzere 17 sanatçının hazırladığı ve 72 eser bulunuyor.

Serginin açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Treptow-Köpecik Belediyesi ile 2010’dan beri olan bu dostluğumuz, çalışmalarımız sadece sanat konularında değil, aynı zamanda bir takım iki belediyenin çalışmalarına etkili olabilecek güzel projeler de katıldı. Bunun en önemlisi Sayın Oliver Igel’in sağladığı hibe programı var. Bu hibe programında genç girişimciler için kuluçka merkezi açıldı. Bu Türkiye’deki belediyelerde ilk önemli çalışma. Bunun Eskişehir’e gelmesinde büyük emeği var. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu Kuluçka Merkezinde devam eden çalışmalar hem girişimciler hem kadınlar hem de mülteciler için çalışmalar yapılıyor. Bu ‘Doğu’ya Kervan‘ sergisinde 2019’da Bilgehan hocanın yanında 17 arkadaşı ile birlikte orada yaptığı çalışmalar, 2023’te de burada sevgili Dorit Bearach’in 16 arkadaşı ile beraber gelmesi yaklaşık 35’e yakın sanatçının bu işin içinde olması projenin ne kadar büyük sanatı kapsadığını göstermektedir. Ayrıca biz Pişmiş Toprak Sempozyumu olsun, Sanat Çalıştayı ya da Şiir Buluşması olsun, her yıl bunları yaparken Treptow-Köpenick’i de hiç unutmadık. Bugüne kadar Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda 9 sanatçı, Sanat Çalıştayı’nda 4 sanatçı, Şiir Buluşması’na katılanlar oldu. Bugüne kadar 50’ye yakın sanatçı hem sergilerde hem Tepebaşı Belediyesinin projelerinde yer aldı. Ayrıca Treptow-Köpenick Belediyesinin uzun yıllar yaptığı gençlik kamplarına her yıl öğrenci gönderip o kamplara katılmalarını sağlıyoruz. O çocukların o kamplara katılması kendilerine çok katkı sağlıyor. Birçok ülkeden kardeş şehirlerimiz var ama Almanya ile olan Oliver ile olan dostluğumuz bambaşka. Formalite veya görünür gibi yapmak yerine gerçekten karşılıklı samimi duygularla ülkelerimiz adına halkımız adına bu projelerin yapılması çok önemli. Çok güzel bir cümle var. Sevgi, sanat insanoğlunun kendisine en büyük hediyesidir. Eskişehir’imiz sanatı seven bir şehirdir, farklı bir şehirdir. Her zaman da farklılığını gösterir. O nedenle sizlerin de bize verdiğiniz destekler çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Bırakın sanat size ilham versin”

Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel ise yaptığı konuşmada, “Sanat kervanımız doğuya geldi. Bu sanat kervanımız çok muhteşem bir şekilde geldi. Bu kervan yolda birleşti, güçlendi, bütünleşti ve buraya geldi. Burada Türk-Alman sanat sergisinin açılması çok muhteşem bir duygu oldu. Burada 8 sanatçımızın eseri var. Buradaki Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç çok sanatsever, aynı şekilde bu kardeş şehir ilişkimizi sanat üzerinden çok geliştirdik. Böyle bir belediye başkanınız olduğu için çok mutlu olmanız gerek. Burada sergide göreceğiniz çeşit eserlerle bu Türk-Alman dostluğunun karışarak harmanlaşarak burada güzel bir şekilde sunusunu göreceksiniz. 2019 yılında Berlin Treptow Belediyesinde Sayın Ahmet Ataç ile açtığımız sanat sergisini burada devam etmek istedik. Ama araya pandemi ve başka olaylar girdi. Günümüzde dünyadaki gelişen siyasi olaylar hepimizi etkiliyor. Bu da sanatın önemini bir daha önemi ortaya çıkıyor. Sanat ile iletişim daha güzel oluyor, halka daha verimli şekilde iletebiliyoruz. Kardeş şehir ilişkilerimiz büyük anlamda sanat ile başladı sanat ile gelişti. Burada özellikle sanatçılar ve sanatla uğraşan insanlar çok önemliydi. Bu kervanı yapmaya devam edeceğiz. Sanat sınırları aşıyor ve sanatın bir dili yok. Sanat her dilde kendini anlatabiliyor. Bırakın sanat sizin içinize yerleşsin size ilham versin” diye konuştu.

“Kardeş şehir insanlar arasında köprü olmaktır”

Serginin Küratörlerinden Dorit Bearach, “Bu akşam sadece sanatın güzelliğini değil aynı zamanda ağırlıklı olarak gelişen kardeş şehir ilişkilerimize eşlik eden sergimizin açılışına hoş geldiniz. Şehir kardeşlik anlaşmaları iki şehir arasındaki resmi anlaşmadan daha ötedir. Kültürlerin, tarihlerin ve fikirlerin canlı paylaşılmasıdır. Birbirini hiçbir tanıma fırsatı bulunmayacak insanlar arasında köprü olmaktır. Bu akşam bu saydıklarımı sanat aracılığı ile yaşayacağız” dedi.

Küratörlerden Prof. Bilgehan Uzuner ise, “Böyle bir etkinlikte buluşmak çok değerli. Bizim kervan adını Treptow-Köpenick heyeti koydu. Ama bu kervan sanat ve kültür kervanıdır. O nedenle ağır bir yükü var, kültür taşıyor, bu nedenle bizim için çok kıymetli. Umarım gelecekte güzel buluşmalar yaparız” diye konuştu.

17 Kasım’a kadar gezilebilecek

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Ataç, sanatçılara Eskişehir’in simgelerinden olan lületaşından yapılmış figürler hediye etti.

Resim, baskı resim, heykel, seramik ve fotoğrafların yer aldığı sergi 17 Kasım Cuma gününe kadar Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında yer alan Sergi Salonunda Eskişehirlilerin beğenisine sunulacak. Küratörlüğünü Dorit Bearach ve Prof. Bilgehan Uzuner’in yaptığı sergide, Michael Augustinski, Dorit Bearach, Dieter Goltzsche, Semih Kaplan, Sebastian Körbs, Georg Krause, Veysel Özel, Nuria Quevedo, Alexander Schippel,

Jutta Schölzel, Özgür Soğancı, Hasan Şahbaz, Melike Taşçıoğlu Vaughan, Bilgehan Uzuner, Oya Uzuner ve Cemalettin Yıldız’ın eserleri yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi hizmet ana binası içerisinde bulunan Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, eski Anadolu Üniversitesi Rektörü Engin Ataç, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri, bürokratları, yerli ve yabancı sanatçılar ile sanatseverler katıldı.