Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen 1’nci Doğu Anadolu Kitap Fuarı’na katılan 21 yaşındaki doğuştan engelli olan Azad Nurullah Özdemir, yazdığı şiir kitabı ile okuyucuların büyük ilgisini topladı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen 1’nci Doğu Anadolu Kitap Fuarı’na katılan 21 yaşındaki doğuştan engelli olan Azad Nurullah Özdemir, yazdığı şiir kitabı ile okuyucuların büyük ilgisini topladı.

Tatvan’da bu yıl ilki düzenlenen Doğu Anadolu Kitap Fuarı, 120’den fazla yazar ve şairin katılımıyla devam ediyor. Binlerce yayınevi ve yazarın bulunduğu kitap fuarında Serebral Palsi (CP) hastası olan 21 yaşındaki Azad Nurullah Özdemir, yazdığı ‘Engelsiz Hayatlar’ şiir kitabıyla yer aldı. Doğuştan bedensel ve konuşma engeli olan Azad Özdemir, ailesinin özel ilgisi ve azmi sonucu okuma yazmayı öğrendi. Dayısının yönlendirmesiyle küçük yaşta şair ve yazarlığa merak salan Özdemir, bilgisayar aracılığıyla duygularını yazıya döktü. Daha sonra içeriği tamamen kendisine ait olan “Engelsiz Hayatlar” adlı ilk şiir kitabını çıkararak, Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı’na katıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Özdemir’in bu ilgi ve alakadan mutlu olduğu yüzüne yansıdı.

Oğluyla gurur duyduğunu anlatan Anne Mürşide Özdemir, “Azad doğum esnasında oksijensiz kalmasından dolayı engelli kaldı ve hayatına engelli olarak devam ediyor. 21 yaşında ve yazar olmak istedi. Biz de ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yazarlığa bilgisayar üzerinden yazdığı yazılar ve şiirler ile devam ediyor. Daha önce Azad’ın yazdığından haberimiz yoktu. Bir gün baktık ki yazıları yazmış. Dayısı ile paylaştı ve kitabını çıkarmak istediğini söyledi. Dayısı yardımcı oldu ve kitabını çıkardı. Hiçbir zaman engelli diye kimseyi dışlamayın. Bence vatandaşlar buraya gelerek baksınlar ve engelli bireyleri de tanıyıp ne yaptıklarını görsünler. Azad bu durumdan çok sevinçli. 2 gece heyecandan dolayı uyumuyor, bizleri de uyutmuyor. Çok mutlu ve Azad’la gurur duyuyorum. Böyle bir fuar açıldığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı’nı gezerken Azad’ın kitabına denk geldiğini aktaran Nazlı Deli adlı vatandaş ise “Gerçekten müthiş bir kitap çıkarmış. İlke girebilecek potansiyelde bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Kendisine çok teşekkür ederim. Kitabını alıp kendisine imzalattım. Beni çok mutlu etti. Hayatta bu şekilde pozitif şeyler gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Ülkemiz ve ilçemiz adına çok mutluyum. Umarım Azad’ın ve diğer engelli bireylerin nice başarıları olur” ifadelerini kullandı.

Engelin bedenlerde değil de gönüllerde olduğunu belirten Öğretmen Bekir Arıcı da, “Stantları gezerken Azad’ın kitaplarını gördük ve gurur duyduk. Özellikle engelli bir arkadaşımızın kitapları çıkarması bizim için sevindirici. Biz diyoruz ki engel bedende değil, gönüllerdedir. Bu farkındalığı bize yaşattı. Biz de bu vesile ile Azad kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyoruz. İnşallah nice kitaplarında buluşmak dileğiyle kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.