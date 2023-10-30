Muş’un Karabey köyünde yaşayan ve akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan doğuştan engelli Melike İncetepe, “Büyüdükçe ağırlaşıyordum ve anneme yük oluyordum. Artık kendim dışarı çıkarak arkadaşlarım ile zaman geçirebilirim” dedi.

Türkiye’de ve 14 ülkede gönüllü yardım faaliyeti yürüten İyilik Ailesi Platformu üyeleri, ülkenin 100. yılına özel ziyaret ettikleri doğuştan engelli kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye ettiler. Ankara’dan bin kilometre yol kat ederek Muş’a gelen İyilik Ailesi Platformu üyeleri, doğuştan engelli olan Melike İncetepe’ye akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Karabey köyünde yaşayan doğuştan engelli Melike İncetepe (12) sosyal medya üzerinden ulaştığı platform üyelerinden akülü tekerlekli sandalye istedi. Duruma duyarsız kalmayan platform üyeleri, Melike ve arkadaşlarına sürpriz yaparak köye geldi. Köy çocuklarına pasta ikram etmenin yanında oyuncak ve çanta hediye eden topluluk üyeleri, Melike’ye arkadaşlarının alkışları arasında hediyesini verdi. Akülü sandalyesine kavuşan doğuştan engelli olan İncetepe’nin sevinci ise görülmeye değerdi.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Melike İncetepe, köyden arkadaşları ile birlikte pastasını keserek günün tadını çıkardı. İyilik Ailesi üyelerine teşekkür eden İncetepe, “Bugün çok mutluyum. Yaşım büyüdükçe ağırlaşıyordum ve anneme yük oluyordum. Bugün istediğim hediyeme kavuştum. Artık kimseye yük olmadan dışarı çıkabiliyorum. Mustafa amcam Ankara’dan benim için geldi ve bana sandalye hediye etti. Çok teşekkür ederim” dedi.

Melike için Ankara’dan akülü tekerlekli sandalye getiren İyilik Ailesi Platformu Başkanı Mustafa Şahin, Melike’nin çektiği video ile sosyal medyadan kendilerine ulaştığını belirterek, “Melike kızımızın bizden bir isteği oldu. Engelli olduğu için büyüdükçe ağırlaşıyordu ve annesine yük olduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı bizden bir akülü tekerlekli sandalye istemişti. Bizde bu çağrıya duyarsız kalmadık. Ankara’dan Melike kızımız için akülü tekerlekli sandalye getirdik. Kızımızın mutluluğuna hep beraber şahitlik yaptık” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Bayramı’na özel Karabey köyünü ziyaret ettiklerini ifade eden İyilik Ailesi Platform Üyesi Özgür Gürbüz de, köy çocuklarına oyuncak ve çanta hediye etiklerini belirterek, “Biz İyilik Ailesi olarak 81 ilimizde ve 14 ülkede gönüllü esasına göre faaliyet yürütmekteyiz. İhtiyacı olan her vatandaşımıza tekerlekli sandalye hediye ediyoruz. Bu ay 100. sandalyemizi Cumhuriyet Bayramı’na özel Muş’un Karabey köyündeki Melike kardeşimize hediye ettik. Buradaki çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. Köy çocuklarına pasta, oyuncak ve çanta hediye ettik” ifadelerini kullandı.