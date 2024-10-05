Niğde’de ’İyilik Ailesi’ adı altında bir araya gelen gönüllüler ’İyilik iyidir’ sloganı ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü olmayı sürdürüyor.

Niğde’nin Bağlama beldesinde doğuştan engelli 24 yaşındaki Başak Avşar, ‘İyilik Ailesi’ gönüllülerine ulaşarak engelli aracı istedi. İyilik Ailesi gönüllüsü Polis Mustafa Şahin’den akülü araç talebinde bulunan Başak Avşar’ın isteğine kayıtsız kalmayan gönüllüler aracı temin etti. Temin edilen akülü engelli aracı Niğde Belediyesi çalışanı; ‘İyilik Ailesi’ gönüllüsü İsmail Tekin tarafından Başak Avşar’a teslim edildi.

Akülü aracına kavuşan Başak ve ailesi, çağrısına kulak veren ‘İyilik Ailesi’ gönüllülerine teşekkür etti.