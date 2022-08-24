Engelli öğrencilerin eğitim imkanlarına ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu. Doğuş Üniversitesi, Mekânda Erişim (Turuncu Bayrak) ve Eğitimde Erişim (Yeşil Bayrak) ödüllerine layık görüldü.

Engelli öğrencilerin eğitim imkanlarına ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu. Doğuş Üniversitesi, Mekânda Erişim (Turuncu Bayrak) ve Eğitimde Erişim (Yeşil Bayrak) ödüllerine layık görüldü.

Yükseköğretim sisteminde öğrenci sayısının 8,5 milyona yaklaştığını, YÖKSİS verilerine göre farklı engel düzeylerindeki öğrenci sayısının ise 50 bin civarında olduğunu belirten YÖK Başkanı Erol Özvar, “Bu sayı yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık binde 6’sını teşkil etmektedir. Yükseköğretimin her kademesinde farklı engel gruplarına dahil toplam 50 bin öğrencimizin bulunduğu göz önüne alındığında YÖK olarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır” şeklinde konuştu.

“Engelli öğrencilere engelsiz eğitim”

Özvar şöyle konuştu: “Üniversitelerimizdeki engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim sistemimizdeki engelli öğrenci sayısını ve engel durumlarını bilmek, buna göre önlemler almak, bu öğrencilerimize ulaşmak üniversitelerimizin önemli görevlerindendir. YÖK olarak tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini önemsiyor, engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz.”

114 üniversiteden toplam 1074 başvurunun yapıldığı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 84 üniversiteye toplam 384 bayrak verildi. Engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarla Doğuş Üniversitesi Mekânda Erişim (Turuncu Bayrak) ve Eğitimde Erişim (Yeşil Bayrak) ödüllerine layık görüldü.