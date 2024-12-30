Doğuş Üniversitesi, 18 Kasım 2024 tarihinde Türkiye’nin önde gelen robotik ve teknoloji firmalarını Robotik Sektör Buluşması kapsamında bir araya getirdi. Üniversitenin Dudullu Kampüsü’nde düzenlenen etkinlik, robotik sektöründe yenilikçi çözümler üretmek ve sektörel iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir platform sundu.

Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Dudullu OSB Başkanı Murat Önay ve Hisense HVAC Türkiye Genel Müdürü Dr. Turhan Karakaya, sektörel gelişmelere ilişkin görüşlerini ve öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

Robotik sektörü temsilcilerinin yapay zekâ destekli teknolojiler, endüstriyel otomasyon sistemleri ve robotik inovasyon konularında bilgi paylaşımında bulunduğu etkinlikte, sektörün geleceğine yön verecek stratejik iş birliklerinin temelleri atıldı.

Doğuş robotik ve ileri araştırmalar merkezi (DRAAM) kuruluyor

Etkinlikte açıklanan en önemli gelişmelerden biri, Doğuş Robotik ve İleri Araştırmalar Merkezi’nin (DRAAM) kurulacağının duyurulması oldu. Bu yeni merkez, yapay zekâ, robotik mühendislik, otonom sistemler ve endüstriyel otomasyon gibi ileri teknolojilerde yenilikçi projeler geliştirmek amacıyla tasarlandı.

DRAAM, üniversitenin akademik bilgi birikimini sanayi ihtiyaçlarıyla buluşturarak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Hem öğrencilere hem de araştırmacılara dünya standartlarında bir altyapı sunacak olan merkez, sektörün lider firmalarıyla gerçekleştirilecek iş birlikleriyle teori ve pratiği bir araya getirecek.

Doğuş Üniversitesi, Robotik Sektör Buluşması ile yalnızca bir etkinlik düzenlemekle kalmayıp, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren bir platform sunarak teknoloji ve inovasyon alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin sektörel iş birliğini artırdığına ve sektörün geleceğini şekillendiren stratejik kararların alınmasına imkan tanıdığına dikkat çekti.

Ayrıca, Doğuş Üniversitesi 26 Aralık tarihinde gerçekleşen İstanbul Eğitim ve Kariyer Günleri’nde lise öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte Doğuşun köpek robotu büyük ilgi gördü. Katılımcılar, robot teknolojisinin gelecekteki uygulamaları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Doğuş Üniversitesi, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikçi projelere liderlik etmeye devam edecek.