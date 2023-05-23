Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Manisa’da 18’incisi düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’nda voleybol kadınlar Türkiye şampiyonu Doğuş Üniversitesi oldu.

Sporun birçok branşında başarılara imza atan Doğuş Üniversitesi, bu kez de voleybolda şampiyonluk yaşadı. Manisa’da 18’incisi düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları final maçında Bahçeşehir Üniversitesi’ni 3-1 mağlup eden Doğuş Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, 50 üniversiteden bin 400 sporcunun katıldığı 18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları müsabakaları 26 Mayıs Cuma günü tamamlanacak.