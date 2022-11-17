Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde daha önce ikamet eden hayırsever bir vatandaş doğup büyüdüğü mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolileri ve okula giden öğrenci gençlerinde eğitim masraflarını karşılıyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde daha önce ikamet eden hayırsever bir vatandaş doğup büyüdüğü mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolileri ve okula giden öğrenci gençlerinde eğitim masraflarını karşılıyor.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde oturan 28 yaşındaki Serdar Mayda kendi imkanları dahilinde mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Otogalerici olarak hayatını sürdüren ve kazandığı para ile doğup büyüdüğü mahalle sakinlerine destek olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu anlatan Mayda, ’’Karınca kararınca aile fertlerimiz ve zaman zaman akrabalarımızın da destekleri ile eski mahallemizde yardıma muhtaç komşularımızla sürekli olarak gıda kolisi yardımı yapmaktayım. Bunun yanı sıra mahalle çocuklarımızın suça ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri için kırtasiye gibi okul ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hayat şartlarının zorlaştığı bu dönemde daha fazla bir birimize destek olmamız gerektiği düşünüyor. Herkesin de kendi çevresine sahip çıkmasını ve destek olmasını istiyorum" dedi.