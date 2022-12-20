Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre bu gece eksi 10,2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre bu gece eksi 10,2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bin 700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu’nda hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece olarak kaydedildi. Türkiye’nin en soğuk ikinci yeri, sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası olurken, üçüncü yeri ise sıfırın altında 9,8 derece ile Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi oldu. Öte yandan, Bolu’nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Havaların soğumasının kış turizmi için gerekli olduğunu ifade eden Dinçer Aktuğ, "Bir kaç gündür havada soğuma vardı. Dün çok üşüdük. Bu beklediğimiz bir şeydi. Bolu’da kar turizmi çok önemli. Keşke hava biraz daha soğusa da bu tatil merkezlerimiz dolup taşsa" dedi.