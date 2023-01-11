Doğunun parlayan yıldızı Erzincan, “İdarecinin Sesi” dergisinin 210’ncu sayısında 27 sayfa yer aldı. Dergide Erzincan’ın tarihi, kültürel yerlerinden kentin tanıtımına, 2012 yılı içerisinde yapılan etkinliklere yer verildi.

Doğunun parlayan yıldızı Erzincan, “İdarecinin Sesi” dergisinin 210’ncu sayısında 27 sayfa yer aldı. Dergide Erzincan’ın tarihi, kültürel yerlerinden kentin tanıtımına, 2012 yılı içerisinde yapılan etkinliklere yer verildi.

Basımı Ankara’da yapılan “İdarecinin Sesi” dergisinin 210’ncu sayısında Erzincan’a geniş yer ayrıldı. ‘Doğunun parlayan yıldızı Erzincan’ mottosuyla Erzincan’ın tanıtımı yapıldı. Erzincan Valisi Mehmet Makas ile yapılan röportajla başlayan Erzincan yazı dizisi, kentte sürdürülen, tamamlanan projeler, kültür ve doğa turizmi tanıtımıyla devam etti. Erzincan için ayrılan 27 sayfa da kentin A’dan Z’ye içerikleri fotoğraf destekli anlatılarak, tanıtıldı.