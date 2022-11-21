Elazığ’da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölünde sonbahar güzelliği, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Elazığ’da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölünde sonbahar güzelliği, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye’nin en derin göllerinden biri olan Hazar Gölü, içerisinde bulundurduğu batık şehir ve tavşan adası gibi yapılarla ön plana çıkarken, yüzlerce hayvana da ev sahipliği yapıyor. Yazın plajları ile Antalya sahillerini aratmayan göl, dalış turizminde de ön plana çıkıyor. Dört mevsim farklı güzelliğe bürünen göl, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağının eteğinde bulunan tektonik oluşumlu göl, sonbahar ile birlikte sararan ağaç yaprakları ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.