İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğunun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır, soğuk hava ve sise teslim oldu. Kentte hava sıcaklığı eksi 4’ü gördü.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğunun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır, soğuk hava ve sise teslim oldu. Kentte hava sıcaklığı eksi 4’ü gördü.

Iğdır’da gecelerin ayaz geçmesinden dolayı etkili olan soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor. Iğdır’da en düşük hava sıcaklığı bugün için eksi 4 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar soğuk havaya karşı araçlarını kartonlarla örttü. Araçlarını örtmeyen vatandaşlar ise sabah araç camlarının buz tuttuğunu gördü. Kentte etkili olan soğuk hava ile birlikte kuruyan otların da kırağı tuttuğu görüldü. Sabah saatlerinde kentin farklı yerlerinde sis de etkili oldu.