Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, doğumunun 94. yılında Cengiz Aytmatov, konuşuldu.

Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, doğumunun 94. yılında Cengiz Aytmatov, konuşuldu.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından “Doğumunun 94. yılında Evrensel Vicdanın Sesi Cengiz Aytmatov” konulu panel ve tiyatro etkinliği düzenlendi. Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirilen panele Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Başkanı Ramazan Korkmaz ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Çelik konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Söylemez’in yaptığı panele, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Serhat Yılmaz ile birlikte çok sayıda akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasının ardından ilk sözü alan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk dünyasında ve dünya edebiyatında Cengiz Aytmatov’un yeri ve öneminden bahsetti. Raev, Cengiz Aytmatov’un günümüz Türk dünyasında çok katmanlı bir etkiye sahip, milli bir yazar olduğunu vurguladı. Raev, ayrıca Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Aytmatov’un aynı zamanda küresel çapta özellikle Avrupalılar tarafından en çok okunan ve Türk milli kimliğinin Avrupa’ya tanıtılmasında büyük katkı sağlayan bir yazar olduğunu söyledi.

Raev’in konuşmasının ardından söz alan KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, yazarların yaşadığı topraklardan ilham aldığını ve yaşadığı toprakları anlattığını ifade etti. Korkmaz, Aytmatov’un doğadan aldığı emaneti eserleri ile dünyaya nasıl teslim ettiğini dinleyicilere aktardı.

Panelde son konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Yakup Çelik ise Aytmatov’un yazdığı eserlerini edebi açıdan değerlendirerek, “Cengiz Aytmatov insana yüksek değer çerçevesinden baktı. Her şeyden önce insanı önceleyen bir yazar. İnsanı öncelerken aslında insanın lüks ya da şatafat içerisinde yaşaması değil sadece ayakta durması ve insanca yaşaması için hassasiyeti önemsemesi noktasında hareket ediyor. İnsanların ayakları üzerinde durabilsin, insanca hassasiyetler yaşasın istiyor” dedi.

Panel, Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve öğrenciler tarafından sergilenen tiyatro gösterisi ile son buldu.