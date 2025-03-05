Doğum yaptığı İstanbul'dan Düzce'ye dönerken Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı gişelerinde meydana gelen trafik kazasında Düzceli Doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör ile hayatını kaybetti.Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı mevkiinde meydana geldi.

İstanbul'dan Düzce'ye dönen Selman Güngör yönetimindeki otomobilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki Selman Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Yonca Haymana Güngör ve 5 günlük bebekleri ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anne ve bebek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ancak Dr. Yonca Haymana Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı bebek, yoğun bakımda tedavi altına alınırken kaza yerinde hayatını kaybeden sürücü Selman Güngör'ün cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.