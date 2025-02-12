Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Karayaşmak köyünde aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi. Kurtlar güvenlik kamerasına yansırken, doğum yapan ineğinin yanına ahıra giderken kurt sürüsünü fark eden köy muhtarı Reşat Altun vatandaşların herhangi bir saldırıya uğramaması için dronla kurtların izini sürdü.

Bayburt merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Karayaşmak köyüne gece saatlerinde 5-6 civarında kurt gelerek, köy içerisinde yiyecek aradı. Kurt sürüsü güvenlik kamerasına yansırken, Karayaşmak köyünün 10 kilometre ilerisindeki Çağıllı köyünün muhtarı Faik Serdar Bayrak, muhtar arkadaşı Reşat Altun’u ziyaret etmek amacıyla Karayaşmak köyüne gitti. Kurtların kardaki pati izlerini gören Bayrak, durumu arkadaşı Altun’a bildirdi. Muhtar Altun, köy halkının bir saldırıya uğramaması için kurtların izini sürmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde hayvanının doğum yapması üzerine ahıra giden muhtar Reşat Altun, kurt sürüsünü uzaktan fark etti. Tedirgin olan Altun, kamera kayıtlarını incelediğinde saat 01.00 civarında kurt sürüsünün evinin önünde ve köy içerisinde dolaştıklarını gördü.

Köydeki bir arkadaşının dronu ile kurtların izini süren Altun, kurt sürüsüne belediyenin çöp sahasında denk geldiğini belirterek, "Sabaha karşı 04.30, 05.00 sularında kamerayı incelediğimde ahırda ineğimin doğum yaptığını gördüm. Ahıra gitmek için dışarıya çıktığımda kar yağıyordu. Taze karın üzerinde yoğun bir iz olduğunu fark ettim, hayvanların pati izlerini gördüm. Daha sonra ahırdan eve döndüğümde meraktan kamera kayıtlarını inceledim. Kurt sürüsünün yolun ağzından gelip, evimin önüne devam ederek, ahırın etrafında dolaştığını gördüm. Kamera görüntülerinde kurtlar saat 01.00 gibi geliyorlar, sabaha kadar köyün içerisinde dolaşıyorlar. Ben dışarı çıkmadan birkaç dakika önce buradan geçtiklerini fark etmiştim. Köyümüzde bir arkadaşımızın dronu var, ondan bakmak istedik. Etrafı kolaçan ettiğimizde belediyenin çöp sahasında kurtları gördük ve görüntüsünü aldık. Tek dolanan bir kurt ilk etapta drona doğru saldırmak ister gibi oldu, sonrasında da kaçarak uzaklaştı" ifadelerini kullandı.