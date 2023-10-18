Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, kadınlarda idrar kaçırma sorununun normal karşılanmaması gerektiğini ifade ederek, toplumda ayıp sayıldığı için kadınların idrar kaçırma rahatsızlığını gizlediğini ve maalesef bundan dolayı gerekli tedaviyi alamadığını söyledi.

İdrar kaçırmanın kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyleyen Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, idrar kaçırma sorununun tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini ve konforunu düşüren bir problem olduğuna dikkat çekti. İdrar kaçırmanın birçok sebebi olduğunu ama özellikle idrar torbası sarkmasında, zor doğumlarda ve gebelikte daha sık karşılaştıklarını belirten Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Her zor doğumda kural değil ancak kişisel faktörlere de bağlı olarak risk artışı görülür. Ayrıca gebelikte hem karın içi basınç artışı hem de mesane kapasitesinin azalmış olması nedeni ile bu dönemde fizyolojik olarak idrar kaçırılabilir" dedi.

"İdrar kaçırmada en şık görülen çeşitler 4 gruba ayrılıyor"

Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, cinsel organ ile mesane arasında fistül yani doğumlar veya bu bölgeye yapılan cerrahiler sonrasında da hastanın cinsel organından idrar kaçırma ihtimalinin artacağını kaydetti. İdrar kaçırma temel olarak en sık görülen çeşitlerinin 4 ayrı gruba ayrıldığını söyleyen Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Stres Tipi İnkontinans; öksürme, hapşırma, egzersiz gibi karın içi basınç artışlarından sonra görülür. En sık görülen inkontinans türüdür. "Sıkışma Tipi İnkontinans, bu tipte aniden gelen tuvalete gitme isteği ile birlikte idrar kaçırma söz konusudur. Burada problem mesane kaslarının aniden kasılmasıdır. Miks tip, her 2 tip idrar kaçırma bir arada görülür, yani hem aktivite ile idrar kaçırmakta hem de ani gelen idrar yapma isteği ile tuvalete yetişememe problemi yaşanmaktadır. Taşma Tipi İnkontinans, burada da mesane tam olarak doludur ancak birey tarafından mesanenin dolduğu ve idrar yapma isteği algılanamadığı için sızıntı şeklinde idrar kaçırır" şeklinde konuştu.

"Tedavi süreci hemen başlamalıdır"

Tanının teşhisinde öncelikle hastaya sorulan sorulara alınan cevaplarla birlikte fiziksel muayenenin de önemli olduğunu vurgulayan Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Tanının doğru konulması için mesane içi basıncı ölçen sistometri, bu işlem esnasındaki kasları kontrol eden EMG testi, idrar sonrası mesanede ne kadar idrar kaldığını öğrenmemizi sağlayan testlerden de faydalanılır. Tedavide altta yatan türe göre genel olarak 4 farklı yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar; yaşam değişikliği önerileri, İlaç tedavileri, cerrahi tedaviler ve lazer tedavisidir. Kilo verilmesi veya güneş battıktan sonra sıvı alımının kısıtlanması ya da kahve tüketiminin azaltılması gibi durumlarda, şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir" diye konuştu.

İleri seviyede idrar kaçırma sorunu yaşayan hastalarda cerrahi tedavi veya lazer tedavisinin uygun olduğunu ifade eden Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Özellikle bu bölgede lazer tedavileri sonrasında dokularda sıkılaşma izlenmesi üriner İnkontinans için de tedavi sağlayabilmektedir. Altta yatan sebep her ne olursa olsun idrar inkontinansının, bireyde özgüveni zedeleyen, utanç duygusu oluşturan ve bireyin sosyalleşmesine kadar derin etkileri bulunan önemli bir problem olduğunu unutmamak gerekir. Hangi tip inkontinans olmasına bağlı olarak tedavisi değişkenlik göstermektedir. Benzer şikayetleri olan kadınların bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından değerlendirilmesinin akabinde tedavi süreci hemen başlamalıdır" ifadelerini kullandı.