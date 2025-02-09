Hamilelik döneminde hormonsal değişiklik nedeniyle deride ve saçlarda farklılıklar gözlendiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, doğumdan sonra vücutta ortaya çıkan lekeler için uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.

Hamilelik dönemi ve doğumun aslında zor bir süreç olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, "Bu fizyolojik değişimler yüzünden; tırnakta değişimler, saçlarda ve ciltte döküntüler meydana gelmektedir. Bu yüzden hamilelik döküntüleri bu dönemde normal karşılanır. Vücutta kaşıntı, gebelik lekesi, sivilceler de artış, kılcal damarlarda belirginleşme, benlerde artış, çatlak oluşumu, tırnak batması gibi sağlık sorunları şeklinde görülmektedir. Doğumdan sonraki 1-2 gün içerisinde ortaya çıkan bu döküntü, görünümünün aksine iltihabi değildir. Sıklıkla bir iki hafta içinde kendiliğinden gerileyen bir durumdur, herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak bu döküntüler doğumdan hemen sonra veya 5-6 gün sonra oluyorsa eşlik eden huzursuzluk, ateş varsa ya da 3-4 gün içerisinde gerilemiyor ise doktora başvurmak gerekir" dedi.

"En yaygın şikayet edilen cilt sorunlarından birisi doğum lekesi"

Günümüzde en yaygın şikayet edilen cilt sorunlarından birisi olan cilt lekelerinin son teknoloji cihazlarla vücuttan silinebildiğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, "Cilt lekeleri, özellikle kadınlar için kırışıklık ve yaşla ilgili cilt sorunlarından sonra en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Gebelik ve doğum kontrol ilaçlarının kullanımında, ağda gibi epilasyon işlemlerinden sonraki günlerde güneşten sakınmak ve güneş koruyucu ürün kullanmak çok önemlidir. Lekelerin tedavisinde pek çok yöntem kullanılmaktadır" diyerek doğum lekelerinin de artık sorun olmaktan çıktığını kaydetti.