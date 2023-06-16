Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, konteyner kentte kalan ve deprem nedeniyle doğum gününü kutlamayan çocuklar için sürpriz parti düzenlendi. Doğum günü partisi için yaptırılan pastaya da ‘hep birlikte geleceğe el ele’ yazılarak felaketin izlerinin de dayanışma ile aşılacağı mesajı verildi.

Bilecik Valiliği’nin, Elbistan Konteyner Yaşam Alanı’nda konuşlandırdığı ‘gezici kütüphane’ 75 gündür eğitim, eğlence ve oyun gibi birçok aktiviteyle depremzede çocukların keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için özel etkinlikler düzenliyor. Gezici kütüphane otobüsünde görev yapan Bilecik Valiliği personelleri, konteyner kentte yaşamlarına devam eden ve 6 Şubat’tan beri doğum günü kutlayamayan çocuklar için sürpriz bir parti düzenleme kararı aldı. Asrın felaketinin en çok etkilediği kesim olan çocuklara unutamayacakları bir doğum günü partisi hazırlayan görevliler, büyük bir pasta yaptırdı. Doğum günü pastasını da depremzede çocuklar kesti.

Doğum günü partisine konteyner kentlerin koordinatörlüğünü yapan Kaymakam Özgür İşçimen ile valilik personeli Engin Beyce, çocuklar ve aileleri katıldı.

Valilik personeli Engin Beyce, gezici kütüphane otobüsü ile 75 gündür Elbistan’da çocuklar için görev yaptıklarını belirterek," 26 Mart’tan bugüne kadar görev yapıyoruz. 6 Şubat’tan bu güne kadar doğum günlerini kutlamayan çocuklarımız için sürpriz bir parti düzenledik. Bilecik Valimiz ve Elbistan Koordinatör Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Gelecek neslimiz ve yarının mihenk taşı olan çocuklarımız için birçok çalışmalar sürüyoruz. ‘Hep birlikte geleceğe el ele’ sloganıyla doğum günü pastamızı çocuklarımızla kestik. Onlar da bu pastayı depremden etkilenen diğer yerlerdeki akranlarına hediye ettiler. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın"dedi.

Konteyner kentlerin koordinatör kaymakamı Özgür İşçimen de “Çocuklarımız bugün özel bir gün geçiriyorlar. Biz de onların mutluluğuna ortak olduk. Onların sevinci ve gülümsemeleri bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

Çocuklar da doğum günü pastasını kestikten sonra gönüllerince eğlendi.