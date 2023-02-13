Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından 30 kişilik bir yardım kafilesiyle Türkiye’ye giden Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerine, deprem çadırında arkadaşlarından doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından 30 kişilik bir yardım kafilesiyle Türkiye’ye giden Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerine, deprem çadırında arkadaşlarından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kosova Cumhurbaşkanının Vjosa Osmani’nin kararnameyi imzalamasıyla 30 kişilik bir yardım kafilesiyle Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askeri de Türkiye’ye hareket etmişti. Bir haftada çok sayıda depremzedeyi kurtaran Kosova ekibi son olarak dün 160 saatten fazla bir süre sonra 13 yaşındaki bir kız çocuğu ve 45 yaşındaki bir erkeği canlı olarak çıkarmayı başardı. Deprem bölgesinde umut veren bu görüntülerin yanı sıra yürekli ısıtan bir görüntü de Kosova askerlerinden geldi. Kosova Güvenlik Gücü (FSK) ordusu mensubunun dinlenme çadırında çay içerken arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü yapıldığı videosu paylaşıldı. Küçük bir kekin üstüne mum olmaması nedeniyle kibrit çöpünün yakıldığı görüntüde askere arkadaşları sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Görüntüler Kosova basınında da geniş yer aldı.