Rize’de direksiyon eğitmeni 45 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Rize’de bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi veren 45 yaşındaki Melek Meral geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meral Rize merkez Kurtuluş Köyü Şehitlik Mahallesi Camiinde dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

Merhum öğretmen Melek Meral’in defnedildiği 2 Aralık’ın aynı zamanda doğum günü olduğu, 46 yaşına gireceği öğrenildi.