Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum gününde kalp kapakçığı değişen Medine Kurtar (29) çifte mutluluk yaşadı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kalbinde yaşadığı ağrı nedeniyle müracaat eden 2 çocuk annesi Medine Kurtar, Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Murat Yardımcı tarafından yapılan tetkikler sonucunda kalp kapakçığının değiştirilmesi kararı alındı.

Ameliyat hazırlıkların başladığı sırada Medine Kurtar’ın doğum günü olduğu bilgisi alan Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Murat Yardımcı ve ekibi tarafından ameliyat sonrası çifte mutluluk yaşayarak 25 Eylül doğum gününde sağlığına kavuştu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Mehmet Şirik, Medine Kurtar’ı serviste ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Murat Yardımcı’dan bilgi aldı.

Başhekim Doç. Mehmet Şirik, Medine Kurtar’ı ziyaretinde Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Turgut ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan eşlik etti.

Ziyarette hastayla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Murat Yardımcı, "Hastamız ciddi darlık nedeniyle bize başvurdu. Oldukça kritik durumdaydı kan tükürür hale gelmişti. Bir operasyon planladık hemen ertesi gün ameliyata aldık. Ameliyat masasındayken hastamızın doğum günü olduğunu öğrendik. Biz de yeni doğum gününde yeni kapakla hayatına devam etsin diye daha sonra ameliyattan çıktıktan sonra kendisine küçük bir sürprizle bir doğum günü pastası kestik ve hep beraber mutlu duygulu bir an yaşadık" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Medine Kurtar ise yeni bir kalp kayakçılığı ile yeni bir hayat için teşekkür etti.

Doğum günü sürprizi için mutluluğunu dile getiren Kurtar, "Çok teşekkür ederim hocama ve arkadaşlara benimle çok ilgilendiler. Sürpriz için ayrıca çok teşekkür ediyorum, benim için mükemmel bir gündü ve hiç unutmayacağım bir gündü. Çünkü ilk defa bir sürpriz yaşadım hem de arkadaşlarla beraber. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu bir gündü benim için yeni bir kapak, yeni bir hayat. Herkese acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Doğum gününde yeni bir kalp kapağıyla hayata kavuşması güzel bir gelişme olduğunu ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini ifade eden Başhekim Doç. Mehmet Şirik, hastaya geçmiş olsun dileklerini ileterek, ameliyatı gerçekleştiren doktora ve ekibine başarılar diledi.