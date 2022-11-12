Kadıköy’de polisin trafik denetimine doğum günü kutlamasından dönerken alkollü yakalanan sürücü, alkol ölçüm cihazına dudaklarını kapatmadan üfleyerek polise zor anlar yaşattı. Basın mensuplarıyla da tartışan alkollü sürücü, "Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkacak bu. Kameraya nasıl bakmamı istersin? Ver şunu, ben buna alışkınım" diyerek gazetecinin elindeki mikrofonu zorla almaya çalıştı.

Kadıköy’de polisin trafik denetimine doğum günü kutlamasından dönerken alkollü yakalanan sürücü, alkol ölçüm cihazına dudaklarını kapatmadan üfleyerek polise zor anlar yaşattı. Basın mensuplarıyla da tartışan alkollü sürücü, "Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkacak bu. Kameraya nasıl bakmamı istersin? Ver şunu, ben buna alışkınım" diyerek gazetecinin elindeki mikrofonu zorla almaya çalıştı.

Kadıköy’de dün akşam Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğince trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime takılan Aziz B. isimli sürücü, polisin kendisine uzattığı alkol ölçüm cihazına promilini ölçememesi için dudaklarını kapatmadan üflemeye çalıştı. Birkaç sefer bilerek cihaza yanlış şekilde üfleyen şahıs polise zor anlar yaşattı. Şahıs kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla da tartıştı. Aziz B. gazetecilere, “Hanginize cevap vereceğim? O zaman sen kenara çekil. İnsanlar maalesef insanların mutsuzluğundan beslenir hale gelmiş. Ama hakikaten ben 61 yaşını geçmiş bir insanım bugün itibarıyla. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkacak bu" dedi. Kendisini görüntüleyen basın mensubu ile tartışan sürücü, "Kameraya nasıl bakmamı istersin? Ver şunu, ben buna alışkınım" diyerek gazetecinin elindeki mikrofonu zorla almaya çalıştı.

Alkollü halde araç kullanan şahsın 5 yıl içinde ikinci kez alkollü şekilde araç kullandığı için 2 yıl ehliyetine el konuldu. Ayrıca sürücüye alkollü şekilde araç kullanmaktan bin 823 TL ceza kesildi.