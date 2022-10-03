Annesinin aldığı doğum günü hediyesi olan bisikleti çalınan çocuk için polis seferber oldu. Çalınan bisiklet bulunup çocuğa teslim edildi.

Annesinin aldığı doğum günü hediyesi olan bisikleti çalınan çocuk için polis seferber oldu. Çalınan bisiklet bulunup çocuğa teslim edildi.

Düzce merkeze bağlı Nusrettin Mahallesi’nde meydana gelen olayda 12 yaşındaki Kayra’ya ait bisiklet, şüpheli bir şahıs tarafından çalındı. Olayım ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri hırsızın peşine düştü. Kayra’yı sevindirmek isteyen ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, izledikleri yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü sonrasında çalınan bisikleti bularak minik çocuğa teslim etti.

Bisikletine kavuşan Kayra Yalçın mutlu olduğunu dile getirerek polis ekiplerine teşekkür ederken, “Bisikletimin bulunmasında yardımı olan tüm polislere teşekkür ederim. Doğum günü hediyemdi. İkinci kez doğum günü hediyesi oldu diyebiliriz” dedi.

Anne Nuran Yalçın ise; Polisler gerçekten epey bir kamera görüntüsü izleyerek bisiklete ulaşmışlar. Onların vermiş olduğu üstün çabadan dolayı hırsızlık şubeden ve İl Emniyet Müdürlüğü’nde ki tüm polislere teşekkür ediyoruz. Kayra ikinci kez doğum günü hediyesine kavuşmuş oldu çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.