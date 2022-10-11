Karaköprü Belediyesi, Doğukent Mahallesinde yeni açılan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü Belediyesi, Doğukent Mahallesinde yeni açılan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen mahallelerde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşerken, yayalar için de kaldırım yaparak hizmete sunuyor. Doğukent Mahallesinde yeni açılan yolun alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeme çalışmalarına hemen başlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yol vatandaşların hizmetine sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yoğun bir çalışma içerisinde olan ekipler konutlaşmayla birlikte ihtiyaç oluşan yerlerde hem yeni yollar açıyor hem de alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parkeyle döşüyor. İlçede giderek artan bir konutlaşma olduğuna dikkat çeken Baydilli, nüfus artışıyla birlikte sürekli yeni yol ihtiyacı doğduğunu ifade etti.

İhtiyaçlar dahilinde birçok mahallede yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.