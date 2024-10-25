Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü’nün Asbaşkanı Doğukan Uyan, Mersin’de basketbol kültürünün uzun yıllar öncesine dayandığını belirterek, "Hedefimiz bu yıl sezonu ilk 8 içinde bitirerek, Mersin’i Avrupa’da temsil etmek" dedi.

Mersin Spor Kulübü (MSK) Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Üstündağ, Kulüp Asbaşkanı Doğukan Uyan, Kulüp Genel Menajeri Tolga Köklen, Yönetim Kurulu Üyeleri Çetin Özdemir, Can Yıldızoğlu ve Buğra Yıldız, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret etti.

Ziyarette MSK’nın mevcut durumu ve hedefleri hakkında açıklama yapan asbaşkan Doğukan Uyan, kentte geçmişten gelen yerleşik bir basketbol kültürü olduğunu ifade ederek, kendilerinin de 2019’da takımı sıfırdan kurarak faaliyetlerini devam ettirdiklerini söyledi. Türkiye Basketbol Ligi’nde 3 sene boyunca mücadele ettiklerini hatırlatan Uyan, "Bu süreçte hem yönetim olarak, hem organizasyon olarak, hem de basketbol kültürünü tekrar yerleştirme anlamında bir profesyonelleşme ve olgunlaşma süreci yaşandığını düşünüyorum. Kulübümüzü bu aşamaya getirip Mersin kamuoyunun desteğiyle Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne çıkarttık. Hedefimiz bu yıl sezonu ilk 8 içinde bitirerek, Mersin’i Avrupa’da temsil etmek" diye konuştu.

"Gerçek bir şehir takımı oluşturarak ilerleyelim istedik"

Süper Lig’e başlamadan önce kulübün ismini Mersin Spor Kulübü olarak değiştirdiklerini hatırlatan Uyan, "Bu süreçte Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olan ismimizde Başkanımız Vahap Seçer’in yönlendirmeleriyle değişikliğe gittik. Gerçek bir şehir kulübü, şehir takımı oluşturarak, Mersinlilerin destek ve katkılarıyla, taraftar ruhunu yaşamasıyla ilerleyelim istedik. Bu kulüp daha uzun yıllar bir kurum adı olmadan yaşasın istedik. Bunun için de bu sene böyle bir yenilenmeye geçtik" dedi.

"Altyapıya önem veriyoruz"

Türk basketbolunu geliştiren ve altyapı konusuna önem vermiş kulüpler olduğunu belirten Uyan, bu yapılanmaların daha iyisini Mersin’de kurmak için önemli adımlar attıklarını ifade etti. Altyapıya önem verdiklerini vurgulayan Uyan, "Talebimiz üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, bize 60 kişilik spor öğrenci yurdu verdi. Antrenman ve gelişim kampüsü yapım aşamasına giriştik. Bu konuyu Gençlik ve Spor İl Müdürü ile görüştük. Bölgemizdeki dezavantajlı ve spora yetenekli çocukları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile tetkik ederek, bu sistemin içerisinde yetiştirip her birini başarılı birer sporcu yapmak istiyoruz" diye konuştu. Yeni bir antrenman kampüsü yapımına başlandığını vurgulayan Uyan, çocukların rahat şekilde antrenmanı yapabileceği, A takımın gençlerle buluşup iyi bir şekilde kendilerini geliştirme ortamı bulabileceği çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

"Federasyonda artık bir temsilcimiz var"

MSK Yöneticisi Uğur Seçer’in Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu’nda yer almasının Mersin ve Çukurova basketbolu adına önemli olduğunu belirten Uyan, “Federasyonda artık bir temsilcimiz var. Bu kulübümüzün ve şehrimizin basketbol kültürünün olgunlaşması anlamında da önemli bir adım. Çünkü buradan gönderilecek bir temsilci sadece Mersin Spor Kulübü’nün değil, tüm Mersin’in ve hatta Çukurova bölgesinin basketbolunu temsilen gitmiş oluyor. Bu durum, şehirdeki tüm basketbol takımları için çok önemli bir adım" diye konuştu.

"Kesinlikle hiçbir şekilde borcu olmayan bir kulübüz"

Türkiye’de borçsuz kulüp sayısının parmakla gösterilecek kadar az olduğunu ifade eden Uyan, MSK’nın bu noktada örnek gösterilebilecek bir yapıya sahip olduğunu kaydetti. Uyan, "Kesinlikle hiçbir şekilde borcu olmayan, vergilerini gününde yatıran bir kulübüz. Gerçekten Türk sporuna örnek olacak şekilde çalışıyoruz. Gayet temiz, şeffaf, sorgulanabilir, her türlü harcaması, girdisi, çıktısı, tertemiz bir kulübü Mersin’de oluşturduk" dedi.

Kaya Tepe: "Takım başarılı bir şekilde yönetiliyor"

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MSK’nın kentin yüzünü güldüren başarılarla önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Takım sporlarının, kent olma bilinci, birlikteliği sağlama ve kültürlerin iç içe geçmesi açısından önemine değinen Tepe, "MSK Süper Lig’e kadar gelerek bize mutluluğu yaşatıyor. Takım başarılı bir şekilde yönetiliyor. Ancak takım sporlarında taraftarın takıma destek çıkması lazım. Kent gazetecileri olarak biz de bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen görevi yapacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.