Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık artarken gün içerisinde en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 14,9 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık artarken gün içerisinde en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 14,9 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığında artış yaşanırken rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ, buzlanma ve don uyarısı:

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gün içerisinde en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 14,9 derece olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları; Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde 120, Erzincan Ergan Kayak Merkezinde 59, Bayburt Kop Kayak Merkezinde 26 santimetre olarak kaydedildi.