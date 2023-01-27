Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren Doğu Anadolu Bölgesinde kar yok, gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkili oluyor.

Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren Doğu Anadolu Bölgesinde kar yok, gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de 8, Kars ve Erzurum’da 13, Bayburt’ta 11, Ardahan’da 26, Ağrı’da 10 derece olarak kaydedildi.

Bölge gece ve gündüz saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle dere ve baraj göletlerinin yüzeyi kısmen buz tuttu.