Doğu illerindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı olumsuzlukları beraberinde getirirken, Batı illerinden Edirne’de ise vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen ağaçlık alanlar da yoğun ilgi gördü.

Doğu illerindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı olumsuzlukları beraberinde getirirken, Batı illerinden Edirne’de ise vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen ağaçlık alanlar da yoğun ilgi gördü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi derecelere düştüğü Doğu illerinde kar yağışı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Türkiye’nin batı illeri arasında yer alan Edirne’de ise hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasını fırsata çeviren vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen, turistik şehir Edirne’de, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sarı ve kahverenginin onlarca tonunun birbirine karıştığı ağaçlık bölgeler başka bir güzelliğe büründü. Güneşli ve sıcak havayı fırsata çeviren vatandaşlar, yaz aylarında yemyeşil örtüyle kaplı olan ve sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen Kent Ormanına yoğun ilgi gösterdi. Kentin oksijen kaynağı olarak bilinen Söğütlük Kent Ormanına gelen vatandaşlar, ağaçların arasında gezmenin doyumsuz tadını yaşadı.

Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan, kendine has mimarisi ve doğası ile köy havası taşıyan “Edirne’nin Küçük Paris’i” olarak bilinen Karaağaç Mahallesine gelen vatandaşlar, hem güneşli havanın hem de sonbahar mevsiminin yaşandığı bu eşsiz anının keyfini yaşadı. Cadde üzerindeki rengarenk ağaçlar ile çiçeklerin yer aldığı kafeteryalarda vakit geçiren vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çekti.

Güneşli havanın hakim olduğu ve sonbahar mevsiminin görsel şölen oluşturduğu Edirne’ye günübirlik gelen ziyaretçilerine sayısı da her geçen gün artıyor. Kentin müzisyenleri de turistleri davul zurnayla karşılıyor. Kendisini müziğin ritmine kaptıran turistler, müzisyenlere danslarıyla eşlik ediyor.