Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de 38 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan’da 35, Erzurum’da 28, Ağrı’da 29, Bayburt ve Iğdır’da 33, Kars’ta 24, Ardahan’da 26 derece olması öngörülüyor.